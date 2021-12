La Liga: Vinicius Junior bei Real Madrid in der Form seines Lebens

Ähnlich wie beim Portugiesen in dessen Zeit bei Real, steht das Spiel von Vinicius Jr. für Spektakel. Gleichzeitig ist er neben Karim Benzema, der Real am Mittwoch zum Sieg gegen Bilbao schoss, derzeit der so wichtige Anker in einer Mannschaft, die nach dem knapp verlorenen Meisterschaftskampf der abgelaufenen Spielzeit so dringend Erfolgserlebnisse braucht.