La Liga: Hristo Stoichkov kritisiert Ousmane Dembélé nach Ärger beim FC Barcelona

Der Bulgare warf dem Ex-BVB-Profi zudem vor, sich nie so mit dem Traditionsverein aus Katalonien auseinandergesetzt zu haben, wie er es zu seiner Zeit als ausländischer Profi in Spanien getan hätte: „Dembélé hat nie verstanden, was Barcelona ist. Ich habe mich als Ausländer engagiert, um herauszufinden, wie der Klub tickt.“