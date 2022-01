FC Barcelona: Ousmane Dembélé will sich "nicht erpressen" lassen

Am Donnerstag verkündete der Sportdirektor des FC Barcelona, Mateu Alemany, der Verein habe dem Franzosen mitgeteilt, dass er Barca umgehend verlassen sollte. In der Pokalpartie gegen Athletic Bilbao am Donnerstagabend gehört Dembélé nicht mehr zum Kader. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)