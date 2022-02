La Liga: Ousmane Dembeles Traumtor: Sinnbild für eine erstaunliche Entwicklung

In dieser Form kann er für jedes Team in Europa eine Bereicherung sein. Xavi wusste dies und hielt an ihm fest. Wer auf einen solchen Spieler freiwillig verzichtet, schwächt sich selbst. Zumal Dembélé in der Kabine laut spanischen Medienberichten einige Freunde hat - mit der Ankunft von Pierre-Emerick Aubameyang hat er im Winter einen lautstarken Fürsprecher dazugewonnen.