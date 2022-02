La Liga: Verlässt Diego Simeone Atletico Madrid? Klub denkt offenbar an Valverde

Die Frage ist: Wie lange macht er es noch? Simeone erlebt mit seinem Team derzeit eine schwierige Phase. In La Liga ist die Qualifikation in der Champions League in Gefahr. Zuletzt wurde ihm auch ein schwieriges Verhältnis zu Starspieler Joao Félix nachgesagt, trotz mehrerer Systemwechsel sind die sportlichen Ziele gefährdet.