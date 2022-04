FC Barcelona: Zoff um Piqué-Leaks! Trainer Xavi und Barca-Boss Laporta reagieren

Piqué selbst hatte sich bereits zu den Vorwürfen geäußert. „Alles, was wir getan haben, ist legal. Ich werde meine Rolle in dem Interessenkonflikt offenlegen, ich möchte mein Gesicht zeigen, weil ich nichts zu verbergen habe. Ich bin stolz auf das, was wir bei KOSMOS tun“, sagte er auf seinem Twitch-Kanal.