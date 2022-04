Lionel Messi: Die Geburtsstunde einer Legende mit Traumtor a la Maradona

Sofort wurden Erinnerungen an das legendäre Solo von Diego Maradona wach. „Messi verkleidet sich als Maradona“, titelte die AS nach dem denkwürdigen Abend. „Mit diesem Treffer geht Messi in die Fußball-Geschichte ein“, schrieb das Fachblatt Sport und der damalige Barca-Coach Frank Rijkaard nannte das Tor seines Schützlings „ein Kunstwerk“.