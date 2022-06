La Liga: Barcelona sprengt alle moralischen Grenzen - Kommentar von Pit Gottschalk

Die Deutung schwankt zwischen „unverständlich“ und „seltsam“, was im Fall von Real Madrid und FC Barcelona Wohlwollen zum Ausdruck bringt. Vermutlich wissen beide Klubs nicht, was die Deutschen von ihnen wollen. In ihrer Sprache heißt die Phrase: „esto me suena a chino“ - das kommt mir chinesisch vor. Darin liegt wohl der aktuelle Ärger über die spanische Liga begründet: Die Selbstwahrnehmung in Spanien vernebelt die Realität. Doch der Reihe nach.