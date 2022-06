La Liga macht bei Paris Saint-Germain ernst und legt nach Mbappé-Saga Beschwerde ein

LaLiga bestätigte den Schritt am Mittwoch in einem Statement. Der inoffizielle Auslöser für die Beschwerde war die Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé, der vor kurzem seinen Verbleib in Paris verkündet hatte - Medienberichten zufolge für eine Millionensumme im hohen dreistelligen Bereich. Damit gab er dem spanischen Topklub Real Madrid einen Korb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)