Casemiro-Abgang: Real-Stars um Toni Kroos emotional

Sowohl Luka Modric als auch Toni Kroos verfassten in der spanischen Zeitung Marca einen emotionalen Brief zu seinem Wechsel. „Mit dir, mein lieber Case, war es unmöglich, nicht ins Schwitzen zu kommen ... in jeder Situation. Weil du uns nie hast entspannen lassen, nicht mal in einem türkischen Bad“, schrieb Kroos.