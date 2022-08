FC Barcelona schuldet Gerard Piqué wohl Mega-Summe - Hindernis für Lewandowski?

Auch als Superstar Lionel Messi den Klub im Vorjahr verließ, war die Rede von ausstehenden Gehältern. Im Fall Piqué soll es in der vergangenen Woche zu einem Treffen der Barca-Bosse mit dessen Berater Arturo Canales gekommen sein. Wohl in der Hoffnung, einen weiteren Aufschub oder gar einen Verzicht zu erwirken. Wie Mundo Deportivo am Dienstag berichtet, soll Piqué sich gesprächsbereit gezeigt haben.