Real Madrid: "Noch nie erlebt!" - Antonio Rüdiger über irre Begegnung mit Ancelotti

Ancelotti sei insgesamt zwei Stunden da gewesen. „Wir haben uns über alles unterhalten. Ich bin ehrlich, so etwas habe ich noch nie erlebt, so etwas hat noch kein Trainer für mich gemacht. Nach den paar Monaten mit ihm muss ich sagen: Was den Umgang mit Spielern angeht, ist Ancelotti unantastbar“, schwärmte Rüdiger in höchsten Tönen.