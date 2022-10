Gavi: Das Barca-Juwel, das die Fußballwelt in Aufruhr versetzt

Gavi, der bürgerlich Pablo Martín Páez Gavira heißt, wurde in Los Palacios y Villafranca in der Provinz Sevilla geboren und begann in der Jugend von Betis Sevilla mit dem Fußballspielen. Nachdem er im Alter von nur elf Jahren in die Jugendakademie des FC Barcelona „La Masia“ gewechselt war, durchlief er alle Mannschaften und debütierte beim 2:1-Sieg der Katalanen in Getafe am 29. August 2021 im Alter von 17 Jahren und 24 Tagen in La Liga.