Barca: Piqué beleidigt Schiedsrichter aufs Übelste! "Auf deine verdammte Mutter gesch*****"

„Am Ende der ersten Halbzeit, als er bereits im Tunnel war, weil er mich mit folgenden Worten angesprochen hat: ‚Hast du die Ecke gesehen, die du uns gegeben hast?‘“, schrieb Manzano in seinem Protokoll, in dem er weitere Beleidigungen Piqués aufnahm: „'Sie sind der Schiedsrichter, der uns mit Abstand am meisten verarscht hat.‘“