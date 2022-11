La Liga: Wirbel um Rücktritt von Gerard Piqué vom FC Barcelona

Gerard Piqué steht mit seiner Agentur Kosmos in Geschäftsbeziehungen zu La Liga. Erst im April wurde in der Tageszeitung El Confidencial öffentlich, dass der Katalane dafür sorgte, den spanischen Supercup in Saudi-Arabien auszutragen. Demnach soll der Barca-Profi mit seiner Agentur 24 Millionen Euro für die Einfädelung des Deals erhalten haben.