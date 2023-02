Lewandowski-Schock bei Barca!

Robert Lewandowski laboriert laut Klubangaben an einer Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels - genauer gesagt am Biceps femoris. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Lewandowski-Aus für Clásico

Laut Marca fehlt Lewandowski Barcelona damit auf jeden Fall am Donnerstag im Clásico in der Copa del Rey gegen Real, in dem Toni Kroos seinen Fluch beenden will. Trainer Xavi muss neben Lewandowski auch auf Pedri und Ousmane Dembélé verzichten.