Barcas Korruptionsskandal: Real Madrid reagiert mit Statement

Diese solle am Sonntag um 12 Uhr beginnen. Man wolle dabei festlegen, welche Maßnahmen in der Angelegenheit angemessen seien. Bisher hatten die Königlichen zu den Vorwürfen geschwiegen.

Der FC Barcelona war am Freitag im schon seit Wochen schwelenden Korruptionsskandal von der spanischen Justiz angeklagt worden . Die Anklage richtete sich gegen den Verein als juristische Person sowie gegen die ehemaligen Vereinspräsidenten Josep Maria Bartomeu und Sandro Rosell.

Nachspielzeit-Irrsinn in Spanien

Barca soll über sieben Millionen Euro gezahlt haben

Hintergrund sind Millionen-Zahlungen bis ins Jahr 2018 an ein Unternehmen von Ex-Schiedsrichter Jose Maria Enriquez Negreira, der damals Vizepräsident des Schiedsrichter-Ausschusses CTA war. Der Vorwurf lautet auf „Korruption“, „Untreue“ und „gefälschte Unterlagen“.

Das steht in der Anklage gegen Barca

Dies sieht die Staatsanwaltschaft anders, wie aus der Anklageschrift, die El Mundo vorliegt, zeigt: „Barça hat mit dem Angeklagten Enríquez Negreira eine streng vertrauliche mündliche Vereinbarung getroffen und aufrechterhalten, so dass er in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des CTA und gegen Geld Handlungen vornahm, die darauf abzielten, Barcelona bei den Entscheidungen der Schiedsrichter in den Spielen des Klubs und somit bei den Ergebnissen der Wettbewerbe zu begünstigen.“