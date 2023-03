La Liga: Nachspielzeit-Irrsinn! Getafe trifft in der 106. Minute bei Cadiz zum Ausgleich

Nachspielzeit- und Elfmeter-Wahnsinn in La Liga!

Am 25. Spieltag kam es am Freitagabend zum Abstiegskrimi zwischen dem FC Cadiz und dem FC Getafe – und dieses 2:2-Remis hatte jede Menge zu bieten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Los ging es eher unspektakulär: Rubén Sobrino brachte die Hausherren nach 39 Minuten in Front. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Nach der Pause wurde es dann aber richtig wild: Zunächst besorgte Enes Ünal in der 61. Minute nach einem Foulspiel vom Elfmeterpunkt den Ausgleich.

Getafe trifft nach 106 Minuten zum Ausgleich

Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn in der letzten Minute der Nachspielzeit kam es noch einem VAR-Einsatz, der zu einem weiteren Elfmeter für Getafe führte – dieses Mal nach einem Handspiel. Enes Ünal trat erneut an und besorgte in der 106. Minute den 2:2-Endstand.