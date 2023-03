La Liga: Real-Patzer lässt Barcelona jubeln

Mit Rio-Weltmeister Toni Kroos und Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf jubelten der Champions-League-Sieger Real in der 13. Minute über den vermeintlichen Führungstreffer. Das Freistoßtor von Stürmerstar Karim Benzema wurde aber wegen eines Rüdiger-Handspiels vom VAR zurückgenommen. Im zweiten Durchgang erhöhten die Madrilenen den Druck, es blieb aber bei der Nullnummer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti blieb damit im dritten Pflichtspiel in Serie ohne einen Erfolg und im zweiten in Folge ohne Tor - so oft wie in den 39 Pflichtspielen zuvor. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Madrid das Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Rivale Barcelona 0:1 verloren. Das Rückspiel steigt am 19. März.