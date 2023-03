"Möglichkeiten in Betracht ziehen": Axel Witsel bei Atlético Madrid unzufrieden

Seit vergangenem Sommer steht Axel Witsel in Diensten von Atlético Madrid . Zufrieden mit seinen Einsatzzeiten ist der früheren BVB-Star aktuell aber mitnichten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

So erklärte sein Vater Thierry im Gespräch mit der belgischen Rundfunkanstalt RTBF , sein Sohn habe deswegen bereits ein Gespräch mit dem Cheftrainer geführt.

„Er bat also Diego Simeone um ein Gespräch und drückte ihm seine Enttäuschung und Unzufriedenheit aus. Natürlich ohne sich aufzuregen oder unfreundlich zu sein. Ob das noch Früchte trägt, wird sich am Montag zeigen, aber am vergangenen Wochenende war er Stammspieler, und zwar im Mittelfeld.“