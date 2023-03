Toni Kroos kritisiert Real-Trikot scharf

„Ein Poloshirt ist kein Fußballtrikot. Das richtet sich an alle Hersteller: Das ist große Scheiße“, sagte der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“.

Es sei unangenehm, mit einem Kragen am Hals Leistungssport zu betreiben, erklärte Kroos: „Sie müssen nur noch ein paar Knöpfe hinzufügen und wir fangen an, mit einem Hemd zu spielen, oder was?“

Kroos: Meister-Trikot von 2020 klare Nummer eins

Das Werben der Sportmarken wie Adidas um Sponsorings bei den Topklubs Europas erfordert immer innovativere Material- und Design-Ansätze. Wie einst Platon sieht Kroos in der Einfachheit die Schönheit. Seit Jahren trägt das Bayern-Eigengewächs dasselbe Schuhmodell, das „weiß und noch aus echtem Leder ist.“

„Es war mit Abstand das schönste Trikot, in dem ich je gespielt habe“, setzte Kroos zum Plädoyer für das Real-Trikot aus der Saison 2019/2020 an. Mit diesem Dress gewannen die Königlichen den Titel in La Liga.