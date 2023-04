FC Barcelona: Überbietet ter Stegen Neuer-Rekord? Nationalkeeper jagt eine Bestmarke nach der anderen

Die Statistiken bisherigen Statistiken des deutschen Nationalkeepers sprechen ein klares Bild: In 28 Spielen kassierte der deutsche Schlussmann erst neun Gegentore und konnte 21-mal zu null spielen. Auch am vergangenen Montag blieb der Ex-Gladbacher beim 0:0 gegen den FC Girona ohne Gegentor.

Zum Rekord in den Top-5-Ligen, fehlen ter Stegen zwar noch drei Spiele – Petr Cech (Chelsea, 2004/2005) und Jan Oblak (Atlètico Madrid, 2015/2016) blieben in einer Saison 24-mal ohne Gegentreffer – mit einer erneuten weißen Weste am Sonntag könnte er aber Manuel Neuer hinter sich lassen. Der derzeit verletzte Bayern-Keeper blieb in der Saison 2015/2016 in 34 Bundesliga-Einsätzen wie ter Stegen 21-mal ohne Gegentor.