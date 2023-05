FC Barcelona: Wurde FC Bayern bei Cancelo bevorteilt? Xavi mit pikanten Details zum Deal

„Wir wollten Cancelo im Januar. Uns wurde er angeboten und wir haben zugesagt. Am Ende sagte man uns, dass Manchester City ihn nicht an Barca verleihen wollte“, berichtete der 43-Jährige dem Fernsehsender TV3. Der flexibel einsetzbare Defensivspieler war in England unter Pep Guardiola unzufrieden mit seiner Spielzeit und wechselte schließlich auf Leihbasis zum FC Bayern. Warum ManCity einer Leihe nach München, aber nicht nach Barcelona, zustimmte, ist unklar.