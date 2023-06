La Liga: 200 Mio. Euro Gehalt - Real-Star lehnt Mega-Angebot ab

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Cristiano Ronaldo wechselte bereits im letzten Jahr in die Saudi Pro League zu Al-Nassr FC. In diesem Sommer verpflichtete Ittihad FC Karim Benzema und steht kurz vor einer Verpflichtung von N‘Golo Kanté. Außerdem möchte das Land noch weitere Stars verpflichten. Vor Modric lehnten jedoch bereits auch andere Profis wie Lionel Messi oder Thomas Müller ein Angebot aus dem Wüstenstaat ab.

Luka Modric bleibt Real treu

Seit 2012 spielt Modric bei Real Madrid. In Madrid fühlen er und seine Familie sich offenbar sehr wohl, was unter anderem ein Grund für die Absage des Angebots gewesen sein soll.

Am 20. Juli wird Modric wieder zu seinem Verein dazu stoßen. Derzeit ist er mit der kroatischen Nationalmannschaft beim Final-Four-Turnier der UEFA Nations League in den Niederlanden. Im Halbfinale verwandelte Modric einen Elfmeter zum 4:2 Entstand gegen die Niederlande und steht mit seinem Team am Sonntag im Finale gegen Spanien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).