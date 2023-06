Real Madrid verkündet Hazard-Aus: Ein 100-Millionen-Missverständnis ist zu Ende

Das gaben die Königlichen am Samstagabend offiziell bekannt: „Real Madrid CF und Eden Hazard haben sich darauf geeinigt, dass der Spieler zum 30. Juni 2023 aus dem Verein entlassen wird.“ Hazards Vertrag lief eigentlich noch bis 2024, nun das vorzeitige Ende.

In dem nur drei Absätze langen Statement bedankte sich Real bei dem belgischen Offensivspieler in aller Kürze: „Real Madrid möchte seine Zuneigung für Eden Hazard zum Ausdruck bringen und wünscht ihm und seiner ganzen Familie viel Glück in dieser neuen Phase.“