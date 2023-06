Rückennummer 5: Das denkt Real-Legende Zidane über den Bellingham-Transfer

Der spektakuläre Wechsel von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid wirft seine Schatten voraus. Die Erwartungen in den 19-Jährigen sind riesig.

Bellingham wird bei Real künftig mit der Nummer 5 auflaufen - jene Nummer, die auch Zinédine Zidane einst als Dirigent des weißen Balletts getragen hat . Doch was sagt Zidane eigentlich selbst zu seinem Nachfolger und dessen Trikotwahl?

Angesprochen auf die Nummer 5 auf Bellinghams Rücken, ergänzte Zidane: „Das ist nett. Wir haben uns beim Champions-League-Finale in Paris zwischen Real und Liverpool getroffen und uns ausgetauscht. Ich hoffe, dass er eine tolle Karriere haben wird.“

Aufruhr in Spanien: Top-Klub schießt zurück

Ein Engagment als Nationalcoach „ist denkbar“, sagte Zidane, denn: „Man darf sich nichts verbieten. Man muss die Dinge wollen und fühlen. Ich weiß, was ich will und was ich nicht will.“