Kurz vor Deadline Day: Cancelo-Deal hakt wohl auch wegen deutscher Firma

Der Außenverteidiger von Manchester City soll am späten Montagabend bereits am Flughafen von Lissabon gewesen sein - bereit für den Abflug nach Spanien, bereit für den Wechsel zum FC Barcelona.

Wie The Athletic berichtet, blieb das startbereite Privatflugzeug aber am Boden. Der Grund: Die Katalanen verfügen laut dem Bericht aktuell schlicht nicht über die nötigen Mittel, um die ehemalige Bayern-Leihgabe zu verpflichten. Dabei ist man sich mit dem 29-Jährigen angeblich schon länger einig, über eine Woche soll er sich schon in Lissabon befinden.