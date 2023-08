Wunderkind sucht einen Ausweg! Ansu Fati soll Barcelona verlassen wollen

Jüngster Torschütze in der Vereinsgeschichte vom FC Barcelona und jüngster Torschütze in der Champions League - schon als Teenager trumpfte Ansu Fati bei den Katalanen auf . Ein geeigneter Nachfolger von Lionel Messi schien endlich gefunden, Fati von Fans und Medien als kommender Superstar gehandelt.

Die großen Erwartungen erfüllte der in Guinea-Bissau geborene Offensivspieler anschließend nicht ansatzweise. Fati steuerte zwar in der Saison 2021/22 in jedem zweiten Ligaspiel, bei dem er mitwirkte, ein Scorerpunkt bei, stand allerdings auch nur zehnmal in La Liga auf dem Platz. In der vergangenen Saison blieb der neunmalige spanische Nationalspieler vom Verletzungspech verschont, kam beim spanischen Meister aber nicht über die Jokerrolle hinaus.