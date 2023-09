Bizarre Story zu Bellingham und Greenwood: Trainer muss sich öffentlich entschuldigen

Wie The Athletic berichtet, wurde Bordalas nach seinen Aussagen darauf aufmerksam gemacht, dass das Bellingham-Lager von diesen nicht gerade begeistert war.

Getafe-Coach entschuldigt sich bei Bellingham

Ihm sei jedoch klargemacht worden, „dass dies nicht der Fall war. Ich entschuldige mich dafür. Mason ist auf eine andere Art und Weise gekommen. Wir waren an ihm interessiert, und sie haben ihn mir angeboten, und wir waren sehr interessiert. Ich wollte das nur klarstellen, es war keine böse Absicht“.

The Athletic berichtet weiter, dass auch Getafe als Verein wegen der Angelegenheit den Kontakt zu Bellingham gesucht habe.

Greenwood absolvierte am Sonntag seine ersten Minuten in LaLiga. Dabei war ihm der Hass der gegnerischen Osasuna-Fans entgegengeschlagen, die ihm in Sprechchören den Tod wünschten.