ManUnited: Mason Greenwood bleibt nach schweren Gewaltvorwürfen in Gewahrsam

Wie die Polizei Manchester am Dienstag mitteilte, wurde den Ermittlern zusätzliche Zeit eingeräumt, „um mit einem Mann in den 20ern zu sprechen, der zunächst wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen wurde“. Greenwood wird damit zumindest einen vierten Tag in Gewahrsam verbringen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)