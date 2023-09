Nach geplatztem Union-Deal! Ex-Real-Star Isco blüht auf

Nicht einmal 250 Tage liegen zwischen dem Tiefpunkt der Karriere des Isco und seiner wahrhaftigen Wiederauferstehung. Am 31. Januar platzte der Transfer zu Union Berlin in letzter Sekunde, in der Folge blieb der Spanier vereinslos - bis sich Betis Sevilla seiner annimmt.

Trotz eines halben Jahres ohne Verein und ohne Spielpraxis, blüht Isco nun in La Liga auf, wird in den ersten vier Spielen für seinen neuen Klub vier Mal in Folge zum „Man of the Match“ gekürt, zum besten Akteur auf dem Platz. Aus einem ausgebooteten Real-Spieler wird nun wieder ein offensiver Freigeist.