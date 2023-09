Wie viel? FC Barcelona verkündet unfassbare Zahlen

Vor nicht allzu langer Zeit hat der FC Barcelona Schulden in Milliardenhöhe verkündet . Nun gab der spanische Topklub für die Saison 2022/23 einen Gewinn von 304 Millionen Euro bekannt.

In einem Statement am Donnerstag erklärten die Katalanen, dass in der vergangenen Spielzeit 1,259 Milliarden Euro eingenommen worden seien, 1,165 Milliarden Euro habe man ausgegeben.