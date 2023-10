115-Millionen-Mann beendet Karriere! "Im richtigen Moment Stopp sagen"

Weiter richtete Hazard, der während seiner vier Jahre in Madrid (76 Spiele, sieben Tore) nie auch nur im Ansatz die Erwartungen erfüllen konnte , seinen Dank an seine Vereine aus.

„Ich möchte mich besonders bei den Vereinen bedanken, die ich durchlaufen habe: LOSC (Lille, Anm. d. Red.) Chelsea und Real Madrid; und natürlich noch einmal bei der belgischen Nationalmannschaft“, so Hazard, der sich auch bei seinen Fans erkenntlich zeigte. „Ein großes Dankeschön an euch, meine Fans, die ihr mir all die Jahre gefolgt seid, für eure Unterstützung in jedem Land, in dem ich gespielt habe.“