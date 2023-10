Der Neuner-Verschlinger: Antonio Rüdiger begeistert bei Real Madrid

Darauf zu sehen: Ein Duell zwischen Napoli-Stürmer Victor Osimhen und Real-Verteidiger Antonio Rüdiger. Die Heimmannschaft, respektive Osimhen hatte einen Konter gestartet, Rüdiger tat in der Folge alles, um diesen zu unterbinden.

In seiner ihm typischen, unorthodoxen Sprintweise – Stichwort stark angehobene Knie - holte er sich seine Position zurück. Die Komik seiner Bewegung, die inzwischen bei X zu einem eigenen Account mit mehr als 5.000 Followern geführt hat, lenkte dabei allerdings vom Wesentlichen ab: In wenigen Sekunden hatte der Deutsche den Zehn-Meter-Vorsprung von Osimhen verkürzt.

Antonio Rüdiger: Der „Neuner-Verschlinger“

Rüdiger verließ das Stadion in Neapel mit bemerkenswerten Zahlen. 42 von 48 angekommene Pässe, sechs von acht gewonnene Zweikämpfe, drei Balleroberungen. Vor allem aber ließ er seinen Gegenspieler Osimhen, seines Zeichens einer der begehrtesten Stürmer weltweit, kaum zur Geltung kommen.

Dass der Napoli-Angreifer derart abgemeldet war, lag zu einem großen Teil an dem Deutschen, der bei der spanischen Presse und bei den Fans der Königlichen mehr und mehr gefeiert wird.

„Gegen große, körperlich starke Neuner gibt es niemanden, der die Aufgabe besser lösen kann als er“, konstatierte beispielsweise die AS und titelte: „Der Neuner-Verschlinger“.

Keine Angst vor Platzverweisen

Im Juli 2022 hatte der 30-Jährige nach seiner Zeit beim FC Chelsea in der spanischen Hauptstadt ein neues Kapitel aufgeschlagen. Spätestens mit seinen bärenstarken Zweikämpfen gegen City-Stürmer Erling Haaland im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales in der vergangenen Saison hatte er sportlich überzeugt.

Was ihn dabei so stark macht: Eine aggressive Spielweise – ohne Platzverweise. Weder im Trikot von Chelsea noch als Königlicher wurde Rüdiger vom Platz gestellt, seine letzte Rote Karte ist mehr als fünf Jahre her.