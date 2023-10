Drei-Stunden-Gespräch? Guardiola wollte Bellingham offenbar zu City lotsen

Der Spanier soll Bellingham daran erinnert haben, dass er in seinem Heimatland England auf dem Platz stehen würde, wo ihm großer Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden würden.

Guardiola respektiert Bellingham-Entscheidung

Am Ende lehnte Bellingham dennoch ab und bekräftigte seine Entscheidung, für die Königlichen zu spielen. Guardiola habe dies respektiert und dem Spieler und Real Madrid viel Glück gewünscht.

Was spanische Medien wegen Bellingham spekulieren

Passend dazu erklärte der 20-Jährige bei seiner Vorstellung in Madrid: „Geld ist für mich keine Sache. Ich denke nicht an das Geld, wenn ich solche Entscheidungen treffe. Das habe ich nie, das werde ich nie. Ich spiele das Spiel, das ich liebe.“

Nach seinen ersten Monaten in Madrid dürfte der Engländer seine Entscheidung pro Real nicht bereuen - und Real noch weniger. In seinen ersten acht Ligaspielen erzielte er acht Tore - selbst Cristiano Ronaldo kann er mit diesen Zahlen hinter sich lassen. Der Portugiese hatte seiner Zeit (2009) „nur“ sieben Tore in acht Partien erzielt.