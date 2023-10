Vinícius: So habe ich Bellingham zu Real gelockt

Das Zusammenspiel zwischen Vinícius und Bellingham funktioniert exzellent, die gute Chemie zwischen den beiden ist kaum zu übersehen. Nicht umsonst führen die Königlichen die Tabelle in La Liga an. Dabei begann ihre Beziehung schon Monate zuvor, wie Vinícius in einem Gespräch mit L‘Équipe offenbarte: „Wir sind so glücklich, dass er unterschrieben hat - ich hatte ihm monatelang geschrieben! Ich sagte: ‚Das ist die beste Mannschaft der Welt!‘“