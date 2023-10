Real Madrid: Schock-Statement von Vinicius - "... diesmal von einem Kind"

Am Samstagabend wurde Real-Star Vinicius Junior während des Spiels zwischen dem FC Sevilla und Real Madrid erneut Opfer von rassistischen Beleidigungen einiger Sevilla Anhänger. Wie der Gastgeber berichtete, sei der Fan wegen „fremdenfeindlichen und rassistischen Verhaltens“ des Stadions verwiesen und an die Behörden übergeben worden. Auch ein Kind soll den Real-Star rassistisch beleidigt haben.

In den sozialen Medien äußerte sich nun auch der brasilianische Nationalspieler persönlich zu den Vorfällen. Auf X, ehemals Twitter, schrieb der 23-Jährige: „Ich gratuliere dem FC Sevilla zu seinem schnellen Handeln und zur Bestrafung einer weiteren traurigen Episode im spanischen Fußball.“ Des Weiteren soll dem Stürmer ein Video vorliegen, in dem diesmal auch ein Kind rassistische Beleidigungen äußerte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Vinicius hofft auf strafrechtliche Verfolgung

„Leider wurde mir ein Video von einer weiteren rassistischen Handlung beim Spiel am Samstag gezeigt, diesmal von einem Kind. Es tut mir sehr leid, dass es niemanden gab, der sie aufklären konnte. Ich investiere, und zwar sehr viel, in die Bildung in Brasilien, um Bürger zu erziehen, die eine andere Einstellung als diese haben“, schrieb Vinicius.