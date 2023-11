Kompletter Kader verkäuflich! Der fatale Absturz des Seriensiegers FC Sevilla

Diese 88. Minute gegen Real Sociedad am Sonntagabend bildete die bisherige Saison des FC Sevilla in La Liga in Perfektion ab. Erst foulte Sergio Ramos mit einer Blutgrätsche vor dem eigenen Strafraum und sah nach VAR-Entscheid glatt Rot, dann rastete Jesús Navas aus, beleidigte den Schiedsrichter - und sah ebenfalls Rot.

Sevilla verlor mit 1:2 und steckt als Tabellen-15. tief im Abstiegskampf fest. Noch im Juni sah die Welt ganz anders aus. Doch nach dem fünften Europa-League-Titel allein seit 2013 (!), kein Team gewann den Wettbewerb öfter, folgte ein fataler Absturz, der kaum zu bremsen scheint.

Dabei hat Star-Kapitän Ivan Rakitić die Lage längst erkannt und seinen Teamkollegen beim spanischen Fernsehsender Movistar schon in der vergangenen Woche nach dem 1:1 im Stadtderby gegen Betis die Leviten gelesen.

La Liga: Rakitić schießt gegen Teamkollegen

„Vielleicht müssen wir uns gegenseitig eine Ohrfeige geben, um aufzuwachen und zu verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich denke, es ist schön und gut, dass wir das Spiel drehen wollen, aber das muss von der ersten Minute an geschehen. So kann es nicht sein“, schimpfte der erfahrene Kroate.

Der Ex-Schalker, mit Barca immerhin Champions-League-Sieger, geht als einer der wenigen vorweg beim aktuellen Sechstletzten von La Liga. Gerade einmal zwei Siege in 13 Partien feierten die Sevillistas. Stattdessen hagelte es aber bereits fünf Pleiten - und zuletzt fünf Unentschieden in Folge.

Auf die sportliche Talfahrt hatte der Verein deshalb bereits Mitte Oktober reagiert und sich von Trainer José Luis Mendilibar getrennt.

Sein Nachfolger Diego Alonso startete zwar mit vier Remis in vier Spielen, führte aber keine erkenntliche Verbesserung herbei. Zu den internationalen Rängen sind es bereits neun Punkte Rückstand.

Auch in der Champions League läuft es nicht rund

Doch nicht nur in der Liga läuft es nicht. Auch in der Champions League ist Sevilla neben der Spur und in der Gruppe hinter Arsenal. PSV Eindhoven und Lens ohne Sieg das Schlusslicht.

Dabei dürfte es ab dem Winter noch schwieriger werden, wieder nach oben zu finden. Nach Marca-Informationen steht dem Spitzenklub das Wasser bis zum Hals. Von über 90 Millionen Euro Schulden berichtet das Blatt, die der FC Sevilla bis Saisonstart auftreiben muss.

Präsident Pepe Castro hatte wenige Tage vor Transferschluss im Sommer die sportliche Leitung über den hohen Schuldenstand informiert haben, die daraufhin den kompletten Kader als verkäuflich erklärt hat.

Erst Mitte Juni verließ Sportdirektor Monchi nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren den FC Sevilla - wohl auch, weil er über den Schuldenstand Kenntnis hatte und einem potenziellen Ausverkauf nicht zustimmen wollte. Sein Nachfolger Victor Orta soll den Ausverkauf managen.

Ex-Bundesliga-Stars ein Geldsegen für Sevilla?

Wirklich viel Geld nahm der Klub aber in den letzten Sommertagen nicht mehr ein. Nur Keeper Bono (21 Mio. zu Al-Hilal) spülte Geld in die leere Kasse. Im Winter dürften also einige weitere Stars gehen.

Auch ehemalige Bundesliga-Spieler wie Tanguy Nianzou (Bayern), Djibril Sow (Frankfurt) und Dodi Lukebakio (Hertha) sollen Sevilla Millionensummen einbringen.

So gibt es im Moment wohl nur zwei Mutmacher: Bereits in der vergangenen Saison steckte Sevilla zunächst im Tabellenkeller fest, wechselte dann den Trainer und gewann schließlich sogar wieder die Europa League.