Brisanter Bericht: Geht es Lewandowski bei Barcelona jetzt ans Geld?

Muss Robert Lewandowski beim FC Barcelona künftig auf Gehalt verzichten? In Spanien sorgt ein Bericht zum Superstar für Wirbel. Wie die Zeitung Sport schreibt, will Barca ein Gespräch über eine anstehende Lohnerhöhung führen - und diese womöglich verhindern.

Dem Bericht zufolge soll Lewandowski in seinem anstehenden dritten Vertragsjahr deutlich mehr verdienen, als bisher. Das Problem: Barca kämpft seit Jahren mit der Gehaltsobergrenze in Spaniens LaLiga. Auch in diesem Jahr konnte der Topklub einige seiner Spieler deswegen erst spät für den Spielbetrieb registrieren.