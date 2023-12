FC Barcelona: Dieses Brasilien-Juwel soll Dampf auf Lewandowski machen!

Wie die Mundo Deportivo berichtet, landete Vitor Roque am Mittwochmorgen erst in Madrid und später auf dem Flughafen El Prat in Barcelona. Der Transfer des Offensiv-Juwels steht schon seit dem Sommer fest. Doch jetzt ist auch bestätigt, dass dieser bereits ab dem 1. Januar für die Katalanen auflaufen wird. In den kommenden Tagen soll er sich dem Training unter Cheftrainer Xavi anschließen.