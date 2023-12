Frau von Robert Lewandowski tritt nach: "Bin in München in eine Strudel geraten"

Beim FC Bayern brach Robert Lewandowski Rekord um Rekord, in Barcelona steht der Pole derzeit heftig in der Kritik. Dennoch fühlen sich der 35-Jährige und seine Ehefrau offensichtlich pudelwohl in der katalanischen Hauptstadt.

Denn Anna Lewandowska hat sich nun zu ihren persönlichen Zukunftsplänen geäußert - und dabei auch über Probleme in München berichtet. „Als wir in München lebten, war ich völlig in meiner Arbeit vertieft. Ich geriet in einen Strudel, manchmal fragte ich mich, warum ich das tat“, erzählte die Polin in einem Interview mit Onet, die neben ihrer Tätigkeit als Ernährungsberaterin und Fitnessexpertin eine eigene Kosmetiklinie führte.

Nach dem Umzug nach Barcelona änderte die 35-Jährige ihre „Einstellung zum Leben“ und fing an, „es mehr zu schätzen und in vollen Zügen zu genießen.“ Grund für die veränderte Lebenseinstellung seien die Einheimischen selbst gewesen. „Die Spanier lehren mich, dass es nur ein Leben gibt und dass es sich lohnt, es zu feiern“, erklärte Lewandowska.

Frau Lewandowski schwärmt von Barcelona

Sie habe sich selbst aus den Jahren, bevor sie überarbeitet war, wiederentdeckt. Der Alltag unterscheide sich ebenfalls deutlich zu ihren früheren Wohnorten in Warschau und München. „Wir wohnen in der Nähe des Strandes, wir verbringen viel Zeit dort. Die Katalanen achten nicht darauf, was man trägt, sie tragen alle bequeme, lockere Kleidung, was mir sehr gut steht“, erzählte die Influencerin.