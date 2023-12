La Liga: Echter Edeljoker! Ein 37-Jähriger lässt Girona träumen

Es war wohl sein leichtestes und zugleich emotionalstes Tor der laufenden Saison. Cristhian Stuani setzte sich tief in der Nachspielzeit von seinem Gegenspieler Joao Cancelo an den zweiten Pfosten ab und verwandelte eine butterweiche Flanke zum 4:2-Endstand .

Der Uruguayer rannte nach seinem bereits sechsten Tor der laufenden Saison in die Kurve des Estadi Olimpic Lluis Companys und ließ sich von den mitgereisten Fans des FC Girona feiern. Stuani jubelte selbst am meisten über seinen persönlichen ersten Sieg gegen den großen FC Barcelona - und das im Alter von 37 Jahren.

Stuani geht in Joker-Rolle auf

Die personifizierte Erfolgsfigur des Sensationsteams ist dabei Cristhian Stuani, der in den letzten Spielen zumeist als Joker agierte. Auch in Barcelona kam der Stürmer erst in der 73. Minute in die Partie und drückte seinem Spiel sofort seinen Stempel auf. In der 80. Minute leitete er einen langen Abschlag per Kopf ins Zentrum auf Kollege Valery weiter, der mit etwas Glück Jules Koundé aus dem Spiel nahm und trocken zur 3:1-Vorentscheidung verwandeln konnte.