Ein FC-Bayern-Flop blüht bei Spaniens Sensationsteam auf

Daley Blind spielt wichtige Rolle in Girona

Zur Erinnerung: Zu Beginn des Jahres war der Defensiv-Routinier aus den Niederlanden nach seinem Aus bei Ajax Amsterdam in München gelandet - als aus der Not geborene Verpflichtung infolge des Kreuzbandrisses von Lucas Hernández.

Zu einem relevanten Faktor wurde der 104-malige niederländische Nationalspieler aber weder unter Julian Nagelsmann noch unter Thomas Tuchel. Nur fünf Pflichtspiele - ein einziges von Anfang an - standen am Ende der Saison zu Buche. Blind konnte sich nicht für eine Verlängerung seines Halbjahres-Vertrags empfehlen.

Fixstern bei Real-Legende Míchel

Die Prognose bewahrheitete sich: Blind stand für Girona in dieser Saison in 15 von 16 Ligaspielen in der Startelf, der 33-Jährige bildet zusammen mit dem ein Jahr älteren Verteidigerkollegen David López einen stabilen Doppelanker in der Defensive, der dem ansonsten von jüngeren Spielern geprägten Überraschungsteam wertvollen Halt gibt.