La Liga: Provokanter Jubel gegen Atlético! Joao Félix erklärt sich

Ausgerechnet Joao Félix schoss den FC Barcelona am Sonntagabend im Topspiel gegen Atlético Madrid (1:0) zum Sieg. Was dabei schnell deutlich wurde: Beim Portugiesen hatte sich einiges angestaut. Félix ist aktuell von den Colchoneros an die Katalanen ausgeliehen - und ließ seinen Emotionen nach dem Treffer nämlich freien Lauf.

„Hoffe, dass Joao Félix nicht jubelt“

Allerdings fügte Félix hinzu: „Am Ende passt man sich der Hitze des Spiels an und es war wie eine Erleichterung nach all dem, was ich diesen Sommer erlebt hatte. Nur mein engstes Umfeld, speziell meine Familie, weiß, was ich durchgemacht habe.“ Félix spielte mit dieser Aussage darauf an, dass er Atlético im Sommer unbedingt verlassen wollte, weil er sich dort nicht mehr wohl fühlte.