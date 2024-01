FC Barcelona: Tritt ein Deutscher das Xavi-Erbe an?

Am Tag nach dem großen Knall, dem Sonntag, stellte sich Joan Laporta vor die Kameras und sprach. Der Präsident des FC Barcelona referierte ganz nüchtern über die große Nachricht des Vorabends.

Am Samstag hatte Cheftrainer Xavi nach der blamablen 3:5-Niederlage gegen den FC Villarreal seinen Rücktritt zum Saison-Ende angekündigt. „Ich werde zum 30. Juni den Verein verlassen. Barca braucht einen Richtungswechsel“, erklärte er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Doch wer nun soll die Nachfolge antreten, die Katalanen wieder an die Spitze von La Liga führen - und womöglich gar eine neue Ära prägen?

Barca-Präsident Laporta will Xavi nicht umstimmen

Xavi kam am 6. November 2021 zurück zu dem Verein, mit dem er als Spieler alles gewann und alle anderen Teams auf der Welt dominierte. Doch als Coach schaffte es der 44-Jährige nicht, den Klub wieder an die internationale Spitze zurückzuführen - trotz einer Transferoffensive nach der anderen.

Zwar gewann Barca vergangene Saison die Meisterschaft und den Superpokal, doch nun droht eine Spielzeit ohne Titel. Die durchschnittlich 2,03 Punkte pro Spiel mit Xavi an der Seitenlinie täuschen vor allem darüber hinweg, dass Barca in der Champions League nicht zu den Topteams gehört.

Doch genau das ist der Anspruch des Traditionsklubs. Es wird also allen voran an Laporta hängen, einen neuen Star-Trainer finden, um an glorreiche Zeiten anknüpfen zu können.