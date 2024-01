Kroos gesteht: Habe nicht mit Pfiffen gerechnet

Kroos war vergangene Woche sowohl im Halbfinale gegen Atletico Madrid (5:3) als auch im Endspiel gegen den FC Barcelona (4:1) von den Fans bei nahezu jedem Ballkontakt ausgepfiffen worden. „Das war eine neue Erfahrung, ich hatte das bis dahin noch nicht. Aber ich möchte sie nicht missen“, meinte Kroos. Es sei für ihn „auch spannend“ gewesen, weil er sich so in den einen oder anderen hineinversetzen konnte, der das öfter in Auswärtsspielen erlebe.

Kroos sieht Transfers nach Saudi-Arabien kritisch

Kroos hatte sich in der Vergangenheit kritisch zu den Spielertransfers nach Saudi-Arabien geäußert. Dabei kritisierte er den Transfer des 21-jährigen Gabri Veiga in den Sozialen Medien als „peinlich“. Zwar löschte er den Kommentar später, doch seine generelle Haltung dazu änderte er nicht. „Das ist auch das eigentliche Problem von der Entwicklung im Fußball, wenn man sich in dem Alter schon ausschließlich für Geld entscheidet“, sagte Kroos damals in seinem Podcast.