Transfermarkt: "Peinlich" - Kroos reagiert auf Saudi-Wechsel von Talent und löscht den Post

Erst in der jüngst veröffentlichen Podcastfolge von „Einfach mal Luppen“ kritisierte Toni Kroos Spieler, die im sogenannten besten Fußballabenteuer nach Saudi-Arabien wechseln. Diese „26-, 27-, 28-Jährigen“ seien eine Gefahr für die Zukunft des Fußballs . Hätte der Ex-Nationalspieler zum Zeitpunkt der Aufnahme schon gewusst, dass es mit Gabri Veiga nun auch ein Juwel der spanischen Liga wohl in den Wüstenstaat zieht, wäre es sicherlich auch zur Sprache gekommen.

Der 21-jährige Veiga stand trotz seines jungen Alters für seinen Jugendklub Celta Vigo bereits in 50 La-Liga-Partien auf dem Platz und wurde in diesem Sommer immer wieder mit europäischen Topvereinen in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen Manchester City oder auch PSG Interesse am zentralen Mittelfeldspieler gezeigt haben.