La Liga: Lupenreiner Hattrick in nicht mal 7 Minuten - Dobvyk demontiert Sevilla im Alleingang

Der FC Girona setzt weiter Ausrufezeichen. In gerade einmal sechs Minuten und 34 Sekunden schnürte Artem Dobvyk am Sonntagabend einen sagenhaften Hattrick. Quasi im Alleingang demontierte der ukrainische Stürmer die Andalusier und leitete mit seinen drei Treffern den 5:1 (3:1) Endstand in die Wege.