Ermittlungen gegen Bellingham! LaLiga setzt nach Greenwood-Vorfall auf Lippenleser

Real hatte den FC Getafe am Donnerstagabend mit 2:0 besiegt , der englische Nationalspieler Bellingham war dabei nach einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler und Landsmann Mason Greenwood auffällig geworden. Im Netz kursierten Aufnahmen von Bellingham, der Greenwood womöglich einen „Rapist“ (englisch für „Vergewaltiger“) nannte.

LaLiga setzt Lippenleser auf Bellingham an

Dem geht LaLiga nun auf den Grund und greift dabei zu rigorosen Methoden - wie aus einem offiziellen Statement hervorgeht: „Getafe hat die Beschwerde gestern an den Spielleiter von La Liga weitergeleitet, und La Liga hat, wie immer in solchen Fällen, einen Experten für Lippenlesen angefordert, um die Angelegenheit zu untersuchen und auf der Grundlage dessen zu handeln, was (durch den Lippenleser) zweifelsfrei bewiesen werden kann.“