FC Barcelona: Spannende Entwicklungen um potenzielle Xavi-Nachfolge?

So soll unter anderem der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick in Barcelona gehandelt werden , der nach seinem Aus beim DFB im September 2023 wieder auf dem Trainermarkt frei ist. Ebenfalls als Xavi-Nachfolger gehandelt: Roberto De Zerbi, der seit 2022 Cheftrainer von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ist. Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, soll es nun erste Anzeichen für eine mögliche Zusammenarbeit Barcas mit dem Italiener gegeben haben.

De Zerbis Berater verweilen in Barcelona

So sollen derzeit die Berater Edmundo Kabchi und Edoardo Crnjar in Barcelona verweilen, um eine Vertragsverlängerung ihres Klienten Ronald Araújo in Katalonien zu forcieren. Der Kontrakt des Uruguayers, an dem auch der FC Bayern in der Vergangenheit sein Interesse zeigte, läuft noch bis 2026. Da aber auch De Zerbi zu den Klienten der Berater zählt, könnte auch eine potenzielle Nachfolge von Xavi im Sommer ein Thema sein.